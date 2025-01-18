Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Ланс – ПСЖ 1:2. Барколя пускает когти перед дебютом Хвичи
11-й мяч Барколя приносит ПСЖ волевую победу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 18-й тур
Ланс, Боллар Делелис
Ланс – ПСЖ 1:2
Голы: Нзола 36 – Фабиан 59, Барколя 86
Ланс: Коффи – Мачадо, Медина (Фюльжени, 88), Сарр, Гради, Франковски – Диуф (Оджедиран, 67), Томассон (Саид, 80), Сотока (Эль-Энауи, 80) – Койялипу (Давид Кошта, 67), Нзола
ПСЖ: Доннарумма – Люка Эрнандес (Жоау Невеш, 60), Пачо, Бералдо – Мендеш, Фабиан, Витинья, Заир-Эмери – Ли Кан Ин (Рамуш, 60), Дуэ (Меюлю, 88), Барколя
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Забарный помог одолеть крепкого соперника. Известны оценки украинца за очередной матч Борнмута
- Возвращение домой: полузащитник Шахтера присоединился к Полесью
- Свитолина с баранкой побеждает четвертую ракетку мира и выходит в 1/8 финала Australian Open-2025
- По следам Мбаппе. Кварацхелия прошел медосмотр в ПСЖ и выбрал номер футболки
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000