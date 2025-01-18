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Лига 1. Ланс – ПСЖ 1:2. Барколя пускает когти перед дебютом Хвичи

Франция

11-й мяч Барколя приносит ПСЖ волевую победу

Лига 1. Ланс – ПСЖ 1:2. Барколя пускает когти перед дебютом Хвичи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 18-й тур

Ланс, Боллар Делелис

Ланс – ПСЖ 1:2

Голы: Нзола 36 – Фабиан 59, Барколя 86

Ланс: Коффи – Мачадо, Медина (Фюльжени, 88), Сарр, Гради, Франковски – Диуф (Оджедиран, 67), Томассон (Саид, 80), Сотока (Эль-Энауи, 80) – Койялипу (Давид Кошта, 67), Нзола

ПСЖ: Доннарумма – Люка Эрнандес (Жоау Невеш, 60), Пачо, Бералдо – Мендеш, Фабиан, Витинья, Заир-Эмери – Ли Кан Ин (Рамуш, 60), Дуэ (Меюлю, 88), Барколя

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