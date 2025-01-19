Лига 1. Брест в хорошем настроении готовится к Шахтеру, Лион 90 минут тиагомотил с Тулузой

Лига 1. 18-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Брест 1:2

Голы: Блас 77 – Маньетти 27, Ажорк 73

Ренн: Самба – Ву, Эстигор (Нагида, 65), Хатебур – Трюффер (Меите, 88), Матусива, Джеймс (Гуири, 58), Ассиньон – Фофана, Блас – Калимуэндо

Брест: Бизот – Зогбе, Ндиайе, Шардонне, Лала – Маньетти, Фернандеш – Думбия (Дель Кастийо, 75), Камара – Балде (Сима, 69), Ажорк (Лаже, 85)

"Брест" будет готовиться к "Шахтеру" в хорошем настроении, добыв на "Роазон Парк" свою первую выездную победу в 5 матчах. Как и с "Лионом" в прошлом туре, 3 очка были добыты при равной игре на все три результата, в которой подопечные Эрика Руа оказались удачливее.

Руа при ограниченном кадровом ресурсе решился на смену схемы – 4-2-2-2 в попытке персонально разобрать ромб Матусива-Джеймс-Фофана-Блас. И даже остался недоволен после игры отсутствием "сухаря" в защите, несмотря 22 удара по воротам Бизота. Звучит странно, но наставника понять можно – "Ренн" лишь четыре раза пробил отметку в 0.1 xG/удар, довольствуясь ударами из невыгодных позиций, да еще и под сопротивлением. И с игры "Ренн" почти не угрожал.

Одного из лидеров Ле Мелу поберегли после стыка на тренировке. Еще одну важную единицу Перейру Лаже выставили на 3 заключительные минуты – явно берегли на "Шахтер". И не прогадали. "Брест" классно сыграл в редких контратаках. Был опаснее на стандартах – чего стоит только хитрый розыгрыш корнера с выводом Маньетти на лонгшот. Ажорк забил третий в 4-х последних матчах после выверенного быстрого выпада.

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Тулуза 0:0

Лион: Перри – Тальяфико, Ниакате, Мата, Кумбеди (Мэйтленд-Найлз, 79) – Толиссо, Матич, Верету – Бенрахма (Фофана, 70), Шерки (Нуама, 79), Микаутадзе

Тулуза: Рест – Маккензи, Крессуэлл, Канво – Суасо, Кассерес, Жанро (Зайц, 85), Деннум – Гбоо, Абухляль (Бабика, 77) – Кинг (Магри, 77)

После этого "Лион" скатал еще одну ничейку, не воспользовавшись уникальной возможностью – одновременно проиграли в этом туре конкуренты за еврокубки "Монако", "Ницца" и "Ланс". Без Ляказетта откровенно не хватало придумки в последней трети, и кроме Райяна Шерки остальные провели суперунылую игру.

"Тулуза" была не против медленной вязкой игры, и спокойно прожила первые 40 минут с соотношением ударов 6:1. Тем более, что в створ соперники впервые пробили на 74-й минуте. Рест пробуждался только чтобы работать на выходах при корнерах "Лиона". Хотя самый опасный момент с углового, причем двойной, был у форварда "Тулузы" Джошуа Кинга в конце первого тайма. Отличный матч, если использовать по назначению. То есть при проблемах со сном.