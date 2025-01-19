  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. С хорошим настроением перед Шахтером. Ренн – Брест 1:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С хорошим настроением перед Шахтером. Ренн – Брест 1:2. Видео голов и обзор матча

Франция

Третья победа подряд

С хорошим настроением перед Шахтером. Ренн – Брест 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Брест

UA-Футбол
Новина українською

В матче 18 тура чемпионата Франции будущий соперник донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов "Брест" приехал к "Ренну". "Пираты" нанесли за матч всего три удара по воротам, но смогли отличиться по голу в каждом из таймов. “Ренн” ответил только под завершение встречи.

Это третья подряд победа "Бреста". Следующий матч команда проведет 22 января против "Шахтера" в седьмом туре ЛЧ.

"Ренн" – "Брест" 1:2

Голы: Бла 77 – Маньетти 27, Ажорк 73

По теме
yellow-arrow
Лига 1. Брест в хорошем настроении готовится к Шахтеру, Лион 90 минут тиагомотил с Тулузой
yellow-arrow
Манчестер Сити завершил переход узбекского защитника - Романо
yellow-arrow
Центрбек ПСЖ скоро станет футболистом будущего соперника Динамо в ЛЕ
Шахтер (Донецк) Ренн Брест
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости