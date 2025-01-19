Франция
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С хорошим настроением перед Шахтером. Ренн – Брест 1:2. Видео голов и обзор матча
Третья победа подряд
Фото: ФК Брест
В матче 18 тура чемпионата Франции будущий соперник донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов "Брест" приехал к "Ренну". "Пираты" нанесли за матч всего три удара по воротам, но смогли отличиться по голу в каждом из таймов. “Ренн” ответил только под завершение встречи.
Это третья подряд победа "Бреста". Следующий матч команда проведет 22 января против "Шахтера" в седьмом туре ЛЧ.
"Ренн" – "Брест" 1:2
Голы: Бла 77 – Маньетти 27, Ажорк 73
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