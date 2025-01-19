С хорошим настроением перед Шахтером. Ренн – Брест 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче 18 тура чемпионата Франции будущий соперник донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов "Брест" приехал к "Ренну". "Пираты" нанесли за матч всего три удара по воротам, но смогли отличиться по голу в каждом из таймов. “Ренн” ответил только под завершение встречи.

Это третья подряд победа "Бреста". Следующий матч команда проведет 22 января против "Шахтера" в седьмом туре ЛЧ.

"Ренн" – "Брест" 1:2

Голы: Бла 77 – Маньетти 27, Ажорк 73