Тренер ПСЖ - о покупке Кварацхелии: Дополнение к уже великолепному составу

Левый вингер Хвича Кварацхелия стал новым игроком французского гранда "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба в Х.

Главный тренер "ПСЖ" поделился своими мыслями относительно подписания грузинского игрока:

"Мы давно хотели его приобрести. У него есть опыт, характер, он умеет забивать, обыгрывать один в один и защищаться.

Это очень хороший трансфер, отличное дополнение к уже великолепному составу. Я верю, что с нами он продемонстрирует свои лучшие качества".