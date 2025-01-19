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Тренер ПСЖ - о покупке Кварацхелии: Дополнение к уже великолепному составу

Франция

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Тренер ПСЖ - о покупке Кварацхелии: Дополнение к уже великолепному составу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый вингер Хвича Кварацхелия стал новым игроком французского гранда "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба в Х.

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Главный тренер "ПСЖ" поделился своими мыслями относительно подписания грузинского игрока:

"Мы давно хотели его приобрести. У него есть опыт, характер, он умеет забивать, обыгрывать один в один и защищаться.

Это очень хороший трансфер, отличное дополнение к уже великолепному составу. Я верю, что с нами он продемонстрирует свои лучшие качества".

Напомним, что сумма трансфера составила 70 миллионов евро.

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Источник:
beinsports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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