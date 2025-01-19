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Тренер ПСЖ - о покупке Кварацхелии: Дополнение к уже великолепному составу
Рад покупке
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер Хвича Кварацхелия стал новым игроком французского гранда "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба в Х.
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Главный тренер "ПСЖ" поделился своими мыслями относительно подписания грузинского игрока:
"Мы давно хотели его приобрести. У него есть опыт, характер, он умеет забивать, обыгрывать один в один и защищаться.
Это очень хороший трансфер, отличное дополнение к уже великолепному составу. Я верю, что с нами он продемонстрирует свои лучшие качества".
Напомним, что сумма трансфера составила 70 миллионов евро.
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