Лига 1. 18-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Страсбур 1:1

Голы: Гринвуд 68 (п) – Эмега 23

"Марсель" в 6-й раз в сезоне потерял очки на "Велодроме", сыграв вничью со "Страсбуром". Подопечные Роберто Де Дзерби провели очень вялую первую половину. Гости нейтрализовали атаку "Олимпика" проактивной обороной и даже подловили соперника на контратаке. В итоге хозяева существенно прибавили во втором тайме, но успели наработать только на ничью.

Из-за кадровых проблем Де Дзерби пришлось начинать игру с Брассье, который привозил при последних двух появлениях на поле, ведь Фелипе не был готов к дебюту, а Мурильо в последний момент травмировался. Плюс дыра образовалась в опорной зоне, которую прикрывал молодой Надир, недавно блеснувший с "Гавром".

Частично слабый билд-ап в первой половине объясняется кадровыми проблемами и вниманием соперника к Хейбьергу. Но на деле "Марсель" не выдавал достаточного объема рывков за высокую линию обороны "Страсбура". Плюс гости достаточно грамотно действовали без мяча: моменты для прессинга выбирали тщательно, держали высокую линию, но сохраняли компактность между линиями. И "Олимпик" с 70% владения большую часть времени провел на своей половине.

4:1 по ударам выдают откровенную скуку "Велодрома" до перерыва. Редкие передачи за спины защитников гостей классно подчищал Петрович. Хотя эпизодически Гринвуд оказывался в изоляциях с ЛЦЗ Дукуре и повозил его на правом полуфланге. Еще один арендованный у "Челси" талант Андрей Сантос и вовсе сделал гол. Надир проигнорировал его в центре поля, линия защиты была задрана, а потому Сантос выждал пока Эмега будет в правильном положении, и отправил его на буллит с Рульи. Эмега отличился в третьей игре кряду, реализовав изящным перебросом.

Во втором тайме мы сразу увидели другой "Марсель". Лирола вышел вместо одного из ЦЗ для подключений по флангу, а 17-летний ЦН Робиньо Вас дебютировал выходом вместо Мопе. Но главное добавилась интенсивность без мяча и вертикальность в передачах. Тут же перехват в центре поля конвертировали в опасный удар Гринвуда с позиции правого инсайда, но Мейсон не попал в дальний.

В следующие минут 20 "Страсбур" был полностью прижат к канату и получал иногда по несколько шансов на свои ворота за атаку. Энрике после обыгрыша двоих издали пробил в штангу, а на добивании Роу и Гринвуд по очереди не замкнули. Прессинг позволил обокрасть зеленого ЦЗ Дукуре, после чего дебютант Вас здорово подставился в штрафной и заработал 11-метровый для Гринвуда, с которого тот сравнял. Тут уже Сантос сглупил.

Малыш Вас мог бы и вырывать три очка, но не смог замкнуть слету после кросса Мерлена. Но до того простил хозяев Эмега в контратаке. Громадный нападающий снова убежал от Балерди, изящно прокинул мимо Рульи, но мяч приняла на себя штанга. 1:1. "Марсель" был на две головы лучше после перерыва. Но в футбол играть нужно 90 минут.

Марсель: Рульи – Брассье, Балерди, Корнелиус (Лирола, 46) – Гарсия (Мерлен, 61), Хейбьерг, Надир (Роу, 61), Луис Энрике – Рабьо, Гринвуд – Мопе (Вас, 46)

Страсбур: Петрович – Уаттара, Дукуре, Сарр, Дуэ – Сантос – Нанаси (Сеная, 76), Лемарешаль, Диарра, Баква (Себас, 76) – Эмега