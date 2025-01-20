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ПСЖ отрывается еще больше. Марсель - Страсбур 1:1. Видео голов и обзор матча

Франция
Обновлено

Коллектив Де Дзерби теряет очки

ПСЖ отрывается еще больше. Марсель - Страсбур 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Марсель" сыграл вничью со "Страсбуром" в домашнем поединке 18-го тура Лиги 1.

На гол Эмануэля Эмеги хозяева ответили результативным ударом с пенальти Мэйсона Гринвуда.

В турнирной таблице "Марсель" занимает второе место, отставая от "Пари Сен-Жермен" на 9 очков (37 против 46).

Лига 1. 18-й тур

Марсель, Велодром

"Марсель" – "Страсбур" 1:1

Голы: Гринвуд 68 (п) – Эмега 23

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