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ПСЖ отрывается еще больше. Марсель - Страсбур 1:1. Видео голов и обзор матча
Коллектив Де Дзерби теряет очки
Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" сыграл вничью со "Страсбуром" в домашнем поединке 18-го тура Лиги 1.
На гол Эмануэля Эмеги хозяева ответили результативным ударом с пенальти Мэйсона Гринвуда.
В турнирной таблице "Марсель" занимает второе место, отставая от "Пари Сен-Жермен" на 9 очков (37 против 46).
Лига 1. 18-й тур
Марсель, Велодром
"Марсель" – "Страсбур" 1:1
Голы: Гринвуд 68 (п) – Эмега 23
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