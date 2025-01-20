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Названа сумма, за которую Лион готов отпустить своего талантливого хавбека

Франция

Игрок может стать выгодным усилением для европейских топ-команд

Названа сумма, за которую Лион готов отпустить своего талантливого хавбека

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский "Лион" готов отпустить своего талантливого воспитанника уже в январе.

Как сообщил журналист Патрик Бергер, руководство "ткачей" имеет джентльменскую устную договоренность с 21-летним полузащитником Райаном Шерки относительно его возможного ухода зимой, если они получат предложение в размере 22,5 миллионов евро за игрока.

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Известно, что за игроком следит дортмундская "Боруссия", леверкузенский "Байер" и мюнхенская "Бавария". Интерес к французскому футболисту также проявляют несколько топ-клубов из Англии, которые внимательно следят за его ситуацией.

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Добавим, что в текущей кампании Райан Шерки забил 5 голов и отдал 8 ассистов в 22 матчах за клуб во всех турнирах. Его действующий контракт с "Лионом" рассчитан до лета 2026 года.

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Лион Райан Шерки
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Источник:
Patrick Berger
Опубликовал: Андрей Журба
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