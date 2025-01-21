Ланс подписал одноклубника Довбика. Это будет его 12-й клуб в карьере

Австралийский голкипер Мэтью Райан перешёл из "Ромы" в "Ланс".

Трудовое соглашение французский клуб и 32-летний футболист заключили до конца сезона. Сумма сделки составила 800 тысяч евро.

"Ланс" станет для Райана 12-м клубом в карьере. В первую очередь Мэттью известен по выступлениям за "АЗ", "Брайтон", "Арсенал", "Реал Сосьедад", "Брюгге", "Валенсию" и "Генк".