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Ланс подписал одноклубника Довбика. Это будет его 12-й клуб в карьере

Франция
Обновлено

"Волки" продали резервного кипера

Ланс подписал одноклубника Довбика. Это будет его 12-й клуб в карьере

Lens

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Австралийский голкипер Мэтью Райан перешёл из "Ромы" в "Ланс".

Трудовое соглашение французский клуб и 32-летний футболист заключили до конца сезона. Сумма сделки составила 800 тысяч евро.

"Ланс" станет для Райана 12-м клубом в карьере. В первую очередь Мэттью известен по выступлениям за "АЗ", "Брайтон", "Арсенал", "Реал Сосьедад", "Брюгге", "Валенсию" и "Генк".

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