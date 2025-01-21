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Мбаппе: У меня со сборной Франции нет проблем
Нападающий высказался о национальной команде
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе заявил, что не имеет никаких проблем со сборной Франции и с нетерпением ждет возвращения в национальную команду.
"Со сборной Франции нет проблем. Я не могу дождаться возвращения в марте.
Моя любовь к Франции не изменилась, я хочу помочь пройти квалификацию", - сказал форвард.
Напомним, Килиан не был включен в заявку национальной команды на матчи в Лиге наций в ноябре.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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