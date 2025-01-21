Мбаппе: У меня со сборной Франции нет проблем

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе заявил, что не имеет никаких проблем со сборной Франции и с нетерпением ждет возвращения в национальную команду.

"Со сборной Франции нет проблем. Я не могу дождаться возвращения в марте. Моя любовь к Франции не изменилась, я хочу помочь пройти квалификацию", - сказал форвард.

Напомним, Килиан не был включен в заявку национальной команды на матчи в Лиге наций в ноябре.