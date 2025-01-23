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Председатель совета директоров ПСЖ: Энрике показал, что у команды есть ДНК
Приятные слова
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Председатель совета директоров ПСЖ высказался о тренере клуба Луисе Энрике.
По словам Нассера Аль-Хелаифи. Испанский специалист – лучший, даже если бы французский коллектив проиграл этот матч.
"У нас лучший тренер в мире - Луис Энрике. Его критикуют. Но даже если бы мы проиграли этот матч, для меня он - лучший тренер в мире.
Мы играли с самобытностью против "Манчестер Сити". Он показал, что у нашей команды есть ДНК", - сказал Аль-Хелаифи.
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Напомним, что ПСЖ обыграли "Манчестер Сити" на "Парк-Де-Пренс" со счётом 4:2. Видеообзор матча смотрите на сайте.
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