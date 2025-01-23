Председатель совета директоров ПСЖ: Энрике показал, что у команды есть ДНК

Председатель совета директоров ПСЖ высказался о тренере клуба Луисе Энрике.

По словам Нассера Аль-Хелаифи. Испанский специалист – лучший, даже если бы французский коллектив проиграл этот матч.

"У нас лучший тренер в мире - Луис Энрике. Его критикуют. Но даже если бы мы проиграли этот матч, для меня он - лучший тренер в мире.

Мы играли с самобытностью против "Манчестер Сити". Он показал, что у нашей команды есть ДНК", - сказал Аль-Хелаифи.