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Председатель совета директоров ПСЖ: Энрике показал, что у команды есть ДНК

Франция

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Председатель совета директоров ПСЖ: Энрике показал, что у команды есть ДНК

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Председатель совета директоров ПСЖ высказался о тренере клуба Луисе Энрике.

По словам Нассера Аль-Хелаифи. Испанский специалист – лучший, даже если бы французский коллектив проиграл этот матч.

"У нас лучший тренер в мире - Луис Энрике. Его критикуют. Но даже если бы мы проиграли этот матч, для меня он - лучший тренер в мире.

Мы играли с самобытностью против "Манчестер Сити". Он показал, что у нашей команды есть ДНК", - сказал Аль-Хелаифи.

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Напомним, что ПСЖ обыграли "Манчестер Сити" на "Парк-Де-Пренс" со счётом 4:2. Видеообзор матча смотрите на сайте.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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