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Доннарумма развеял слухи относительно своего будущего в ПСЖ
Мой приоритет - подписать новое соглашение (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма высказался о своем будущем в команде.
"Есть куча слухов на этот счет, но мой приоритет - подписать новое соглашение с "Пари Сен-Жермен". Мне здесь хорошо, я чувствую, что меня любят в этом клубе", - сказал игрок.
Добавим, что контракт Джанлуиджи с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2026 года. Футболист в текущем сезоне провел 20 матчей, 6 из которых отыграл на ноль.
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