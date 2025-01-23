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Доннарумма развеял слухи относительно своего будущего в ПСЖ

Франция

Мой приоритет - подписать новое соглашение (с)

Доннарумма развеял слухи относительно своего будущего в ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма высказался о своем будущем в команде.

"Есть куча слухов на этот счет, но мой приоритет - подписать новое соглашение с "Пари Сен-Жермен". Мне здесь хорошо, я чувствую, что меня любят в этом клубе", - сказал игрок.

Добавим, что контракт Джанлуиджи с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2026 года. Футболист в текущем сезоне провел 20 матчей, 6 из которых отыграл на ноль.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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