Доннарумма развеял слухи относительно своего будущего в ПСЖ

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма высказался о своем будущем в команде.

"Есть куча слухов на этот счет, но мой приоритет - подписать новое соглашение с "Пари Сен-Жермен". Мне здесь хорошо, я чувствую, что меня любят в этом клубе", - сказал игрок.

Добавим, что контракт Джанлуиджи с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2026 года. Футболист в текущем сезоне провел 20 матчей, 6 из которых отыграл на ноль.