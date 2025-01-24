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Тренер ПСЖ ответил на вопрос журналистов, когда сыграет Кварацхелия

Франция

Это зависит от тренировок (с)

Тренер ПСЖ ответил на вопрос журналистов, когда сыграет Кварацхелия

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике высказался о новом грузинском вингере команды - Хвиче Кварацхелии.

"Я не знаю, когда он начнет играть, это зависит от тренировок. Это очень сложно из-за уровня команды и это не важно, важно то, что он находится в нашей динамике.

Он в отличной физической форме, у него нет проблем на тренировках. Он готов. Его характеристики соответствуют нашему стилю игры", - сказал Луис.

Кварацхелия подписал долгосрочный контракт с "ПСЖ", рассчитанный до июня 2029 года.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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