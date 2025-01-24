Тренер ПСЖ ответил на вопрос журналистов, когда сыграет Кварацхелия

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике высказался о новом грузинском вингере команды - Хвиче Кварацхелии.

"Я не знаю, когда он начнет играть, это зависит от тренировок. Это очень сложно из-за уровня команды и это не важно, важно то, что он находится в нашей динамике.

Он в отличной физической форме, у него нет проблем на тренировках. Он готов. Его характеристики соответствуют нашему стилю игры", - сказал Луис.