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Тренер ПСЖ ответил на вопрос журналистов, когда сыграет Кварацхелия
Это зависит от тренировок (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике высказался о новом грузинском вингере команды - Хвиче Кварацхелии.
"Я не знаю, когда он начнет играть, это зависит от тренировок. Это очень сложно из-за уровня команды и это не важно, важно то, что он находится в нашей динамике.
Он в отличной физической форме, у него нет проблем на тренировках. Он готов. Его характеристики соответствуют нашему стилю игры", - сказал Луис.
Кварацхелия подписал долгосрочный контракт с "ПСЖ", рассчитанный до июня 2029 года.
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