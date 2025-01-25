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Лига 1. Монако - Ренн 3:2. Аклиуш и Биерет приносят своей команде три очка
Подопечные Хорхе Сампаоли терпят пятое поражение подряд
Фото - AS Monaco - x.com/AS_Monaco_EN
Лига 1. 19-й тур
Стадион: "Стад Луи II" (Монако)
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
"Монако" — "Ренн" 3:2
Голы: Аклиуш (15), Биерет (52), Головин (56) — Нагида (45+1), Гуири (67)
"Монако": Маецкий — Мависса (Диатта, 74), Салису, Керер, Вандерсон — Закария (Магасса, 58), Камара (Тезе, 81) — Головин (Бен Сегир, 81), Минамино (Мишаль, 74), Аклиуш — Биерет
"Ренн": Самба — Трюффер, Ву, Эстигор, Хатебур, Нагида (А. Гомес, 70) — Матусива, Фофана, Джеймс (Гуири, 54)— Калимуэндо, Блас (Мейте, 85)
Предупреждения: Мависса (63), Минамино (73), Аклиуш (90+5) — Ву (71), Гуири (75), Хатебур (87)
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