Лига 1. ПСЖ – Реймс 1:1. Результативный дебют Хвичи

Лига 1. 19-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Реймс 1:1

Голы: Дембеле 47 – Накамура 56

ПСЖ по классике разделил очки с "Реймсом". Это вторая кряду ничья в противостоянии и 4-я в 5 последних встречах. Еще более привычны мировые с ПСЖ для Луки Элснера – для нынешнего коуча "красно-белых" это уже 5-й равный исход в 6 матчах со столичной командой.

ПСЖ вообще имеет привычку забивать на чемпионат после ЛЧ, и тем более второстепенным сегодняшняя игра была с учетом предстоящей игры со "Штутгартом", от которой во многом и будет зависеть будущее проекта Луиса Энрике. А в промежутке между двумя встречами ЛЧ каталонский тренер тактически экспериментировал.

Предвосхищая автобус "Реймса", Энрике вышел с гиператакующим наполнением классических 4-3-3. Фабиан был самым оборонительным исполнителем в двух верхних линиях. Вместе с ним в полузащите номинально стартовали Ли Кан Ин и Дуэ, которые часто играют ложными девятками, а настоящий №9 Рамуш стартовал с Хвичей и Дембеле на флангах. Учитывая, что обе восьмерки ходили далеко вперед и часто менялись позициями с вингерами, опорная была на Фабиане и Заире-Эмери, который смещался в центр с правого края защиты.

Вся эта хрупкая конструкция на деле была ординарными 3-2-5, только Нуну Мендеш (ложный центрбек) еще и регулярно ходил вперед по флангу. Такой состав мог обещать веселый футбол в обе стороны, но из-за низкого темпа игры и недостатка вертикальных передач все свелось в долгим владениям, которые впрочем большой остроты не несли. Плюс контпрессинг реально работал хорошо, и контригры гости не имели.

И создавали моменты хозяева в основном тоже после транзитных эпизодов. Акиеме в середине первой половины подарил мяч Рамушу в штрафной, но португалец растерялся. Еще один момент создал Дембеле после быстрой атаки и катбека Дуэ на Рамуша, который снова простил.

После перерыва Энрике явно подкрутил в сторону атаки, и это мгновенно сработало. Но в обе стороны. Сначала блеснул Хвича. Кварацхелия проскользнул сквозь двоих, стеночкой отыграл опорника и выкатил Дембеле на гол. Впрочем, лидерство и 10 минут не продержалось. Редкая потеря ПСЖ в середине поле закончилась выпадом гостей, провалом парижан в опорной зоне и тонким ассистом Мунеци на Накамуру. Кейто удобно выкатили под пушку, пока Фабиан и компания смотрели футбол.

Хвица напоследок еще и имел 10-минутное камео в роли ложной девятки, после чего ушел отдыхать. Асенсио напоследок мог вырывать 3 очка в компенсированное, но на фоне получасового штиля до того это бы выглядело немного обидно для гостей. 1:1.

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Эрнандес (Пачо, 60), Бералдо, Заир-Эмери – Ли Кан Ин (Витинья, 60), Фабиан, Дуэ – Кварацхелия (Асенсио, 83), Рамуш (Меюлю, 73), Дембеле (Барколя, 60)

Реймс: Диуф – Акьеме, Кипре, Эдоа, Бута – Патрик (Сангюи, 68), Мунеци – Накамура, Теума (Салама, 64), Ито – Диаките (Диакон, 65)