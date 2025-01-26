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Ницца - Марсель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Франция

Ницца - Марсель: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.01.25 ⋊ Лига 1 на UA-Футбол

Ницца - Марсель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Фото - Clement Mahoudeay / AFP Photo

Новина українською

В матче 19-го тура чемпионата Франции между собой встретятся "Ницца" и "Марсель".

Борьба за место в четверке лучших команд страны в самом разгаре. Подопечные Франка Эса и Роберто Де Дзерби сейчас являются одними из нескольких кандидатов на попадание в топ-4 Лиги 1 по итогам этого сезона, что дает возможность в следующем сезоне принять участие в Лиге чемпионов. Смогут ли марсельцы сократить отставание от "ПСЖ"?

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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в это воскресенье, 26-го января. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.

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Трансляція матчу "Ніцца" - "Марсель"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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