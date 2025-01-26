Марсель хочет приобрести полузащитников с Ювентуса и Ромы

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Марсель" сделал запрос "Ювентусу" по Николо Фаджоли, также французский клуб проявляет интерес к полузащитнику "Ромы" Николо Залевски.

Если с первым футболистом все понятно, "Марсель" хочет арендовать Фаджоли на полгода, но включить в контракт право выкупа, то с Николо Залевски пока что ничего не понятно. Скауты "провансальцев" только следят за игрой полузащитника "Ромы" и пока не дают никаких запросов относительно одноклубника Довбика.

Отмечается, что "Ювентус" не заинтересован в продаже игрока в зимнее трансферное окно, и тем более в аренду. Туринцы считают, что они смогут полноценно продать Фаджоли летом за солидную цену.