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Вернется из Саудовской Аравии? Вейналдумом заинтересовался клуб из Лиги чемпионов

Франция

Может снова играть в большой футбол

Вернется из Саудовской Аравии? Вейналдумом заинтересовался клуб из Лиги чемпионов

Фото: psg.fr

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Нидерландским полузащитником Джорджиньо Вейналдумом заинтересовался "Монако". Об этом сообщает Николо Скира.

В настоящее время он выступает за "Аль-Эттифак" в Саудовской Аравии. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Вейналдум перешел в саудовский чемпионат в сентябре 2023 года. Тогда ПСЖ получил за полузащитника 8 млн евро.

Также ранее Джорджиньо выступал в составах "Ливерпуля", "Ньюкасла", "Ромы", ПСВ и "Фейенорда".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в 3,5 млн евро.

Напомним, что "Монако" выступает в Лиге чемпионов. Там команда находится на 10-м месте в турнирной таблице. Также "монегаски" идут на третьей позиции во французском чемпионате.

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Монако Жоржиньо Вейналдум Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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