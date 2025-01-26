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Вернется из Саудовской Аравии? Вейналдумом заинтересовался клуб из Лиги чемпионов
Может снова играть в большой футбол
Фото: psg.fr
Нидерландским полузащитником Джорджиньо Вейналдумом заинтересовался "Монако". Об этом сообщает Николо Скира.
В настоящее время он выступает за "Аль-Эттифак" в Саудовской Аравии. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
Вейналдум перешел в саудовский чемпионат в сентябре 2023 года. Тогда ПСЖ получил за полузащитника 8 млн евро.
Также ранее Джорджиньо выступал в составах "Ливерпуля", "Ньюкасла", "Ромы", ПСВ и "Фейенорда".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в 3,5 млн евро.
Напомним, что "Монако" выступает в Лиге чемпионов. Там команда находится на 10-м месте в турнирной таблице. Также "монегаски" идут на третьей позиции во французском чемпионате.
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