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Ницца - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
Ницца - Марсель: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.01.25 ⋊ Лига 1 на UA-Футбол
фото из свободных источников
В матче 19-го тура чемпионата Франции между собой встретятся "Ницца" и "Марсель".
Подопечные Франка Эса и Роберто Де Дзерби сейчас являются одними из нескольких кандидатов на попадание в четверку лучших команд Лиги 1 по итогам этого сезона, что дает возможность в следующем сезоне принять участие в Лиге чемпионов. Смогут ли марсельцы сократить отставание от "ПСЖ" или "Ницца" возьмет свои три очка?
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Лига 1. 19-й тур
26 января. 21:45. Ницца. "Альянц Ривьера"
"Ницца" — "Марсель"
Главный судья: Эрик Ваттелье (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
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