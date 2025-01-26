Ницца - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

В матче 19-го тура чемпионата Франции между собой встретятся "Ницца" и "Марсель".

Подопечные Франка Эса и Роберто Де Дзерби сейчас являются одними из нескольких кандидатов на попадание в четверку лучших команд Лиги 1 по итогам этого сезона, что дает возможность в следующем сезоне принять участие в Лиге чемпионов. Смогут ли марсельцы сократить отставание от "ПСЖ" или "Ницца" возьмет свои три очка?

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Лига 1. 19-й тур

26 января. 21:45. Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" — "Марсель"

Главный судья: Эрик Ваттелье (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3