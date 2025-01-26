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Лига 1. Очередная осечка Лиона, воскрешение Монпелье и подъем Бреста
Монпелье побеждает во втором туре кряду
Фото: Olympique Lyonnais
Лига 1. 19-й тур
Нант, Божуар
Нант – Лион 1:1
Голы: Мохамед 90 – Нуама 10
Нант: Лопеш, Коцца (Леру, 78), Паллуа, Соу, Амьян (Ассумани, 78), Кастеллетто, Чиривелья, Саймон, Молле (Коко, 69), Гирасси (Мохамед, 69), Аблин
Лион: Перри, Тальяфико, Ниакате, Мата, Кумбеди (Мэйтленд-Найлз, 73), Толиссо, Матич, Верету, Нуама, Шерки (Альмада, 64), Ляказетт (Микаутадзе, 64)
Ланс, Боллар-Делелис
Ланс – Анже 1:0
Гол: Франковски 49
Ланс: Райан, Франковски (Агилар, 82), Медина, Сарр, Гради, Эль-Энауи, Фюльжени (Диуф, 67), Томассон, Сотока (Мачадо, 46), Койялипу, Нзола (Саид, 81).
Анже: Фофана, Анен (Экоми, 63), Лефор, Биэнла, Аркю (Рао-Лисоа, 14), Белькебла, Ахолу (Белькдим, 26), Эль-Мелали (Дьенг, 63), Абделли, Аллевина (Ферхат, 63), Леполь
Гавр, Стад Осеан
Гавр – Брест 0:1
Гол: Ажорк 25
Тулуза, Муниципальный стадион
Тулуза – Монпелье 1:2
Голыы: Кассерес 59 – Саньян 62, Маамма 83
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