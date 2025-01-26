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Лига 1. Ницца - Марсель 2:0. Орлы побеждают в дерби Лазурного побережья

Франция

Борьба за место в топ-4 в самом разгаре

Лига 1. Ницца - Марсель 2:0. Орлы побеждают в дерби Лазурного побережья

Фото - Twitter OGC Nice - x.com/ogcnice

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 19-й тур

Стадион: "Альянц Ривьера" (Ницца)

Главный судья: Эрик Ваттелье (Франция)

"Ницца" "Марсель" 2:0

Голы: Гессан (7), Шо (51)

"Ницца": Булка — Бар, Данте, Ндаишимийе — Абди (Бомбито, 66), Будауи, Сантамария (Ндомбеле, 88), Клосс — Шо (Буанани, 81), Гессан — Лаборд (Луше, 88)

"Марсель": Рулли — Брасье (Лирола, 61), Балерди, Мурильо, — Мерлен, Хёйбьерг, Ронжье (Роу, 61), Энрике (Надир, 75) — Рабьо, Гринвуд — Мопе (Ваз, 61)

Предупреждения: Ндаишимийе (73) — Бакола (89)

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