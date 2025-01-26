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Лига 1. Ницца - Марсель 2:0. Орлы побеждают в дерби Лазурного побережья
Борьба за место в топ-4 в самом разгаре
Фото - Twitter OGC Nice - x.com/ogcnice
Лига 1. 19-й тур
Стадион: "Альянц Ривьера" (Ницца)
Главный судья: Эрик Ваттелье (Франция)
"Ницца" — "Марсель" 2:0
Голы: Гессан (7), Шо (51)
"Ницца": Булка — Бар, Данте, Ндаишимийе — Абди (Бомбито, 66), Будауи, Сантамария (Ндомбеле, 88), Клосс — Шо (Буанани, 81), Гессан — Лаборд (Луше, 88)
"Марсель": Рулли — Брасье (Лирола, 61), Балерди, Мурильо, — Мерлен, Хёйбьерг, Ронжье (Роу, 61), Энрике (Надир, 75) — Рабьо, Гринвуд — Мопе (Ваз, 61)
Предупреждения: Ндаишимийе (73) — Бакола (89)
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