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Тики-така Де Дзерби не сработала. Ницца - Марсель 2:0. Видео голов и обзор матча

Франция

О погоне за "ПСЖ" можно забыть

Тики-така Де Дзерби не сработала. Ницца - Марсель 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Марсель" уступил "Ницце" в выездном поединке 19-го тура чемпионата Франции.

По итогам встречи показатели подопечных Роберто Де Дзерби по владению мячом составили 71%.

В турнирной таблице "Марсель" продолжает находиться на 2-м месте с 37 очками. У "Ниццы", в то же время, 33 балла в активе и 4-я строчка.

Лига 1. 19-й тур

Стадион: "Альянц Ривьера" (Ницца)

"Ницца" — "Марсель" 2:0

Голы: Гессан (7), Шо (51)

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