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Тики-така Де Дзерби не сработала. Ницца - Марсель 2:0. Видео голов и обзор матча
О погоне за "ПСЖ" можно забыть
Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" уступил "Ницце" в выездном поединке 19-го тура чемпионата Франции.
По итогам встречи показатели подопечных Роберто Де Дзерби по владению мячом составили 71%.
В турнирной таблице "Марсель" продолжает находиться на 2-м месте с 37 очками. У "Ниццы", в то же время, 33 балла в активе и 4-я строчка.
Лига 1. 19-й тур
Стадион: "Альянц Ривьера" (Ницца)
"Ницца" — "Марсель" 2:0
Голы: Гессан (7), Шо (51)
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