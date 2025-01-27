Монако хочет подписать за 40 миллионов евро воспитанника академии ПСЖ

"Монако" хочет подписать полузащитника франкфуртского "Айнтрахта" за 40 миллионов евро.

Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, руководство "монегасков" на данный момент все еще ведет переговоры с "Айнтрахтом" по поводу подписания 24-летнего француза Жуниора Дина Эбимбе. Клубы еще не достигли согласия, но переговоры продвигаются. Известно, что "Монако" договорился с футболистом об условиях личного контракта.

В период с 2012 по 2023 год игрок находился в системе французского "Пари Сен-Жермен".

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В этом сезоне Жуниор Дина Эбимбе провел 11 игр во всех турнирах за франкфуртский "Айнтрахт", отметившись двумя голами и двумя ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.