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Монако хочет подписать за 40 миллионов евро воспитанника академии ПСЖ

Франция

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Монако хочет подписать за 40 миллионов евро воспитанника академии ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Монако" хочет подписать полузащитника франкфуртского "Айнтрахта" за 40 миллионов евро.

Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, руководство "монегасков" на данный момент все еще ведет переговоры с "Айнтрахтом" по поводу подписания 24-летнего француза Жуниора Дина Эбимбе. Клубы еще не достигли согласия, но переговоры продвигаются. Известно, что "Монако" договорился с футболистом об условиях личного контракта.

В период с 2012 по 2023 год игрок находился в системе французского "Пари Сен-Жермен".

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В этом сезоне Жуниор Дина Эбимбе провел 11 игр во всех турнирах за франкфуртский "Айнтрахт", отметившись двумя голами и двумя ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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