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Монако хочет подписать за 40 миллионов евро воспитанника академии ПСЖ
Футболист сейчас играет в Бундеслиге
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Монако" хочет подписать полузащитника франкфуртского "Айнтрахта" за 40 миллионов евро.
Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, руководство "монегасков" на данный момент все еще ведет переговоры с "Айнтрахтом" по поводу подписания 24-летнего француза Жуниора Дина Эбимбе. Клубы еще не достигли согласия, но переговоры продвигаются. Известно, что "Монако" договорился с футболистом об условиях личного контракта.
В период с 2012 по 2023 год игрок находился в системе французского "Пари Сен-Жермен".
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В этом сезоне Жуниор Дина Эбимбе провел 11 игр во всех турнирах за франкфуртский "Айнтрахт", отметившись двумя голами и двумя ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
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