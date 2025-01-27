Лион уволил своего главного тренера - СМИ

Руководство "Лиона" решило уволить главного тренера команды Пьера Сажа. Об этом пишет издание L'ÉQUIPE.

Причина такого решения - результаты команды в последних матчах.

Руководство "Лиона" уже начало поиск нового главного тренера. По информации СМИ, одним из главных кандидатов на эту должность является португальский специалист Паулу Фонсека, который ранее возглавлял "Милан".

"Лион" в текущем сезоне занимает 6 место в турнирной таблице Лиги 1. Команда имеет 30 очков по итогам 19-ти матчей.