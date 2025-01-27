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Лион уволил своего главного тренера - СМИ

Франция

Пока информация не подтверждена клубом

Лион уволил своего главного тренера - СМИ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Лиона" решило уволить главного тренера команды Пьера Сажа. Об этом пишет издание L'ÉQUIPE.

Причина такого решения - результаты команды в последних матчах.

Руководство "Лиона" уже начало поиск нового главного тренера. По информации СМИ, одним из главных кандидатов на эту должность является португальский специалист Паулу Фонсека, который ранее возглавлял "Милан".

"Лион" в текущем сезоне занимает 6 место в турнирной таблице Лиги 1. Команда имеет 30 очков по итогам 19-ти матчей.

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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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