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Бывший тренер Шахтера может возглавить кризисную команду Лиги 1

Франция

В конце прошлого года специалист потерял работу в Милане

Бывший тренер Шахтера может возглавить кризисную команду Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер донецкого "Шахтера" может возглавить французский "Лион".

Авторитетный журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что 51-летний Паулу Фонсека очень близок к тому, чтобы возглавить "Лион". Между сторонами ведутся активные переговоры. Португалец готов взять на себя роль наставника "ткачей" посреди сезона после увольнения Пьера Сажа.

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Напомним, что в первой половине сезона Фонсека руководил итальянским "Миланом", однако итальянский гранд разорвал с ним контракт в конце декабря 2024 года. До этого он тренировал "Лилль" из Лиги 1.

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Также отметим, что в чемпионате Франции с "Марселем" работает еще один экс-наставник "горняков" Роберто Де Дзерби. В воскресенье, 2-го февраля, состоится матч между его командой и «Лионом».

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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