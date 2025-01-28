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Бывший тренер Шахтера может возглавить кризисную команду Лиги 1
В конце прошлого года специалист потерял работу в Милане
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер донецкого "Шахтера" может возглавить французский "Лион".
Авторитетный журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что 51-летний Паулу Фонсека очень близок к тому, чтобы возглавить "Лион". Между сторонами ведутся активные переговоры. Португалец готов взять на себя роль наставника "ткачей" посреди сезона после увольнения Пьера Сажа.
Напомним, что в первой половине сезона Фонсека руководил итальянским "Миланом", однако итальянский гранд разорвал с ним контракт в конце декабря 2024 года. До этого он тренировал "Лилль" из Лиги 1.
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Также отметим, что в чемпионате Франции с "Марселем" работает еще один экс-наставник "горняков" Роберто Де Дзерби. В воскресенье, 2-го февраля, состоится матч между его командой и «Лионом».
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