Лион официально уволил главного тренера команды

Французский "Лион" объявил об увольнении Пьера Сажа с должности главного тренера команды

На официальном сайте "Лиона" сообщается о том, что вместе с 45-летним специалистом клуб покинули четверо помощников, которые входили в его тренерский штаб.

???? Communiqué officiel : Pierre Sage



L’Olympique Lyonnais est contraint de dispenser d’activité son entraîneur, Pierre Sage, ainsi que des membres du staff — Olympique Lyonnais (@OL) January 28, 2025

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Добавим, что "Лион" под руководством Пьера Сажа не смог выиграть в последних пяти матчах, вылетев из Кубка Франции от команды из пятого дивизиона, сыграв затем три матча вничью в Лиге 1.

На фоне слухов о вакантной роли менеджера "ткачей", появилась информация о том, что французский клуб в ближайшее время может возглавить один из бывших тренеров донецкого "Шахтера".