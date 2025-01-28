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Лучший бомбардир Селтика перешел в Ренн

Франция

Контракт к 2027 году

Лучший бомбардир Селтика перешел в Ренн

Ренн

Новина українською

Лучший бомбардир "Селтика" Кего Фурухаси продолжит карьеру во французском "Ренне". Игрок подписал контракт до лета 2027 года.

Французский клуб, чтобы купить японского нападающего, заплатил около 10 миллионов фунтов.

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За этот сезон за "Селтик" Фурухаси забил 12 голов в 32 матчах и отдал 4 голевых передачи.

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Источник:
staderennais
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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