Лучший бомбардир Селтика перешел в Ренн

Лучший бомбардир "Селтика" Кего Фурухаси продолжит карьеру во французском "Ренне". Игрок подписал контракт до лета 2027 года.

Французский клуб, чтобы купить японского нападающего, заплатил около 10 миллионов фунтов.

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За этот сезон за "Селтик" Фурухаси забил 12 голов в 32 матчах и отдал 4 голевых передачи.