Франция
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Лучший бомбардир Селтика перешел в Ренн
Контракт к 2027 году
Ренн
Лучший бомбардир "Селтика" Кего Фурухаси продолжит карьеру во французском "Ренне". Игрок подписал контракт до лета 2027 года.
Французский клуб, чтобы купить японского нападающего, заплатил около 10 миллионов фунтов.
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За этот сезон за "Селтик" Фурухаси забил 12 голов в 32 матчах и отдал 4 голевых передачи.
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Источник:staderennais
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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