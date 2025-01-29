Саудовский клуб связался с Ренном по поводу трансфера их опытного хавбека

Саудовский "Аль-Шабаб" активно работает над усилением своего состава и, по информации Фабрицио Романо, ведет переговоры о трансфере полузащитника "Ренна" Глена Камары.

Но стороны еще близки не близки к подписанию соглашения.

Глен имеет контракт с "Ренном", который рассчитан до 30 июня 2028 года. Хавбек в текущем сезоне сыграл 13 поединков, в которых отдал 1 результативную передачу.

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