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Саудовский клуб связался с Ренном по поводу трансфера их опытного хавбека
Глен Камара может сменить команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовский "Аль-Шабаб" активно работает над усилением своего состава и, по информации Фабрицио Романо, ведет переговоры о трансфере полузащитника "Ренна" Глена Камары.
Но стороны еще близки не близки к подписанию соглашения.
Глен имеет контракт с "Ренном", который рассчитан до 30 июня 2028 года. Хавбек в текущем сезоне сыграл 13 поединков, в которых отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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