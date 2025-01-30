"Ренн" собирается уволить главного тренера команды.

Авторитетное французское издание L'Equipe сообщает, что руководство "Ренна" решило уволить Хорхе Сампаоли с должности главного тренера команды в ближайшее время на фоне плохих результатов в последних матчах, ведь "красно-черные" проиграли пять матчей подряд под его руководством.

Отмечается, что решение уже было принято. Официальное объявление состоится вскоре.

Напомним, что 64-летний Хорхе Сампаоли возглавил "Ренн" в ноябре прошлого года. Аргентинский наставник провел 10 матчей у руля французской команды, в которых он одержал три победы и потерпел семь поражений.

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На данный момент "Ренн" занимает 16-е место в Лиге 1 с 17 очками, находясь в зоне риска.