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Аякс отказал французскому гранду в трансфере капитана клуба
Он им нужен
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аякс" отказал французскому гранду в трансфере капитана клуба.
По информации De Telegraaf, нидерландский клуб отказал "Монако" в трансфере Джордана Хендерсона зимой и заявил, что не хочет обсуждать предложение до лета.
Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Монако" близок к подписанию экс-полузащитника "Ливерпуля" до 2026 года. Нидерландские СМИ эту информацию опровергли.
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В этом сезоне Джордан Хендерсон сыграл в 31-м матче "Аякса", в которых сделал 5 голевых передач.
Английский полузащитник перешёл в нидерландский клуб в январе 2024 года свободным агентом после ухода из саудовского "Аль-Иттифака".
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