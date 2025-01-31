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Официально: Лион назначил экс-наставника Шахтера новым главным тренером команды
Об этом говорится на сайте клуба
Фото - Сайт Ліона - www.ol.fr
Французский "Лион" официально объявил о назначении нового главного тренера команды после увольнения Пьера Сажа.
В сообщении на сайте клуба говорится о том, что Паулу Фонсека возглавит "ткачей", подписав контракт до конца июня 2027 года. Вместе с 51-летним португальцем к тренерскому штабу команды присоединится его опытный персонал.
???? @PFonsecaCoach est notre nouvel entraîneur ! ????????— Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2025
Bienvenue, Paulo ! ????
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Напомним, что последним местом работы Паулу Фонсеки был итальянский "Милан", в котором он провел всего полгода, когда был уволен в конце декабря 2024 года. До этого Фонсека уже работал во Франции, тренируя "Лилль" в течение двух сезонов с 2022 по 2024 год.
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