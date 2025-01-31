Официально: Лион назначил экс-наставника Шахтера новым главным тренером команды

Французский "Лион" официально объявил о назначении нового главного тренера команды после увольнения Пьера Сажа.

В сообщении на сайте клуба говорится о том, что Паулу Фонсека возглавит "ткачей", подписав контракт до конца июня 2027 года. Вместе с 51-летним португальцем к тренерскому штабу команды присоединится его опытный персонал.

???? @PFonsecaCoach est notre nouvel entraîneur ! ????????



Bienvenue, Paulo ! ???? — Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2025

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Напомним, что последним местом работы Паулу Фонсеки был итальянский "Милан", в котором он провел всего полгода, когда был уволен в конце декабря 2024 года. До этого Фонсека уже работал во Франции, тренируя "Лилль" в течение двух сезонов с 2022 по 2024 год.