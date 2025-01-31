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Основной центральный защитник Марселя покинет команду этой зимой
Француз играет за провансальцев в этом сезоне на правах аренды
Фото - IMAGO
Арендованный защитник "Марселя" вернется в "Брест", а затем отправится в очередную аренду в другой клуб.
Как сообщил журналист Николо Скира, 25-летний Лилиан Брассье собирается покинуть "Марсель", в котором в этом сезоне он находится в аренде. Француз вернется в "Брест" после чего снова сменит команду и перейдет в "Ренн" на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа.
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Добавим, что в этом сезоне Лилиан Брассье провел 12 игр за "Марсель" в Лиге 1. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 миллионов евро.
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