Марсель договорился о подписании перспективного нападающего Ренна перспективного нападающего

"Марсель" договорился с "Ренном" о подписании перспективного нападающего Амина Гуири.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 24-летний Гуири станет новым игроком "провансальцев", которые ранее отпустили Элье Ваи во франкфуртский "Айнтрахт». Сумма трансфера за алжирского форварда составит около 22 миллионов евро вместе с бонусами. В обратном направлении в "Ренн" поедет Лилиан Брассье, который выступал за "Марсель" на правах аренды из "Бреста". Клубы договорились обо всем между собой.

В соцсетях уже гуляют фотографии с Амином Гури в Марселе.

Voilà @aminegouiri est arrivé à Marignane ???????????? pic.twitter.com/fjre3o14zS — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) January 31, 2025

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В текущем сезоне Амин Гуири забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 19 матчах Лиги 1 за "Ренн".