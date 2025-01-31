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Марсель договорился о подписании перспективного нападающего Ренна перспективного нападающего

Франция

Игрок национальной сборной Алжира сменил команду

Марсель договорился о подписании перспективного нападающего Ренна перспективного нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Марсель" договорился с "Ренном" о подписании перспективного нападающего Амина Гуири.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 24-летний Гуири станет новым игроком "провансальцев", которые ранее отпустили Элье Ваи во франкфуртский "Айнтрахт». Сумма трансфера за алжирского форварда составит около 22 миллионов евро вместе с бонусами. В обратном направлении в "Ренн" поедет Лилиан Брассье, который выступал за "Марсель" на правах аренды из "Бреста". Клубы договорились обо всем между собой.

В соцсетях уже гуляют фотографии с Амином Гури в Марселе.

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В текущем сезоне Амин Гуири забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 19 матчах Лиги 1 за "Ренн".

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Ренн Марсель Амин Гуири
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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