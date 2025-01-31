Марсель за 19 млн евро подписал форварда Ренна за 19 млн евро

"Марсель" объявил о подписании контракта с нападающим Амином Гуири из "Ренна".

Контракт игрока с французским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Как пишет Фабрицио Романо, "Марсель" заплатил "Ренну" 19 млн евро.

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???????????????????? ???????????????????????? ???????? rejoint le Peuple Bleu&Blanc ! ????⚪️ pic.twitter.com/yWmRzRHt0f — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 31, 2025

Амин присоединился к французскому клубу из "Ниццы" в 2022 году за 28 млн евро. Футболист в текущем сезоне забил 3 гола и отдал два ассиста в 20-ти матчах.