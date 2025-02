Лига 1. Брест - ПСЖ 2:5. Очередной хет-трик Дембеле приносит победу парижанам

В составах обеих команд произошло несколько изменений по сравнению с тем, что можно было увидеть в матчах последнего тура Лиги чемпионов. Однако, если главный тренер "Бреста" Эрик Руа решил провести привычную ротацию, учитывая доступность его игроков, у "Пари Сен-Жермен" эти изменения, связанные с травмами ключевых футболистов, были вынужденными.

С первых минут в этом поединке "ПСЖ" традиционно больше владел мячом, очень широко располагаясь на поле и создавая угрозу с помощью активных действий на флангах. Усман Дембеле, несмотря на то, что он номинально действовал на позиции центрального нападающего, часто менялся местами вместе с его партнерами по атаке — Хвичей Кварацхелией и Брэдли Барколя, смещаясь ближе к правому краю и давая больше пространства 23-летнему грузинскому вингеру.

Футболисты "Бреста" осмеливались пробивать издали, ведь в штрафную площадь парижан пройти было трудно, а Людовик Ажорк даже опускался ниже, помогая своим партнерам по команде в розыгрыше мяча. Также "пираты" пытались контратаковать, но гости выдерживали и такой дерзкий натиск на собственные ворота. За полчаса этой игры подопечным Луиса Энрике удалось забить. На 29-й минуте матча Кварацхелия начал атаку хорошей разрезной передачей в направлении Барколя, который оказался на левом фланге. Тот отдал пас перед вратарем на Дембеле, которому нужно было лишь попасть в створ ворот, чтобы вновь вписать свое имя в протокол матча.

После этого хозяева не замедлили с ответом, создав великолепный момент на 32-й минуте, однако забить им все же не удалось. Джанлуиджи Доннарумма справился с ударом от Ромена Февра. Это был их второй удар в створ ворот соперника за первые 45 минут. Парижане выглядели лучше своего оппонента в каждом компоненте.

⏸️ De la maîtrise, du jeu et un nouveau but de @dembouz !



On fait la course en tête à la pause. ????????#SB29PSG 0-1 | @Ligue1 pic.twitter.com/Alh9Xe5oD1