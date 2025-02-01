Лига 1. Брест - ПСЖ 2:5. Очередной хет-трик Дембеле приносит победу парижанам

В составах обеих команд произошло несколько изменений по сравнению с тем, что можно было увидеть в матчах последнего тура Лиги чемпионов. Однако, если главный тренер "Бреста" Эрик Руа решил провести привычную ротацию, учитывая доступность его игроков, у "Пари Сен-Жермен" эти изменения, связанные с травмами ключевых футболистов, были вынужденными.

С первых минут в этом поединке "ПСЖ" традиционно больше владел мячом, очень широко располагаясь на поле и создавая угрозу с помощью активных действий на флангах. Усман Дембеле, несмотря на то, что он номинально действовал на позиции центрального нападающего, часто менялся местами вместе с его партнерами по атаке — Хвичей Кварацхелией и Брэдли Барколя, смещаясь ближе к правому краю и давая больше пространства 23-летнему грузинскому вингеру.

Футболисты "Бреста" осмеливались пробивать издали, ведь в штрафную площадь парижан пройти было трудно, а Людовик Ажорк даже опускался ниже, помогая своим партнерам по команде в розыгрыше мяча. Также "пираты" пытались контратаковать, но гости выдерживали и такой дерзкий натиск на собственные ворота. За полчаса этой игры подопечным Луиса Энрике удалось забить. На 29-й минуте матча Кварацхелия начал атаку хорошей разрезной передачей в направлении Барколя, который оказался на левом фланге. Тот отдал пас перед вратарем на Дембеле, которому нужно было лишь попасть в створ ворот, чтобы вновь вписать свое имя в протокол матча.

После этого хозяева не замедлили с ответом, создав великолепный момент на 32-й минуте, однако забить им все же не удалось. Джанлуиджи Доннарумма справился с ударом от Ромена Февра. Это был их второй удар в створ ворот соперника за первые 45 минут. Парижане выглядели лучше своего оппонента в каждом компоненте.

⏸️ De la maîtrise, du jeu et un nouveau but de @dembouz !



On fait la course en tête à la pause. ????????#SB29PSG 0-1 | @Ligue1 pic.twitter.com/Alh9Xe5oD1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 1, 2025

В начале второго тайма "Брест", который является лучшей командой в чемпионате Франции по количеству забитых голов из-за пределов штрафной площадки, сравнял счет в матче благодаря дальнему удару от Ромена Дель Кастильо на 50-й минуте, и теперь таких голов у них уже шесть. Ажорк сыграл важную роль в этом эпизоде, поборовшись за мяч, после чего в подборе удачно сыграл его одноклубник. Но недолго радовались местные болельщики...

Через несколько минут "ПСЖ" снова вышел вперед, а на 62-й минуте счет изменился на 1:3. Дембеле забил еще два гола, единолично возглавив бомбардирскую гонку в Лиге 1 с 14 голами в текущей кампании. Это его второй подряд хет-трик во всех турнирах, а также 11-й гол в девяти последних матчах на клубном уровне. Француз пребывает в прекрасной форме.

Освежив атаку, "Брест" пытался спасти судьбу этого поединка. "Пиратам" удалось забить на 71-й минуте. Кто бы еще мог это сделать, как не Ажорк? Нападающий забил роскошный гол, проявив блестящую технику, но этого все равно было мало для того, чтобы рассчитывать хотя бы на одно очко. Окончательную точку в этой игре поставил Гонсалу Рамуш, который вышел на поле за 30 минут до конца матча. Сначала португалец удачно замкнул передачу от Дезире Дуэ на 89-й минуте, а на последних секундах, воспользовавшись ошибкой защитников, оформил дубль. В этот вечер для "красно-синих" все складывалось идеально, в том числе с реализацией своих моментов.

✅ Un triplé de @dembouz, un doublé de @Goncalo88Ramos et une belle après-midi à Brest !



Nos Parisiens s'imposent largement en conclusion d'une belle semaine ! ❤️????#SB29PSG 2-5 | @Ligue1 pic.twitter.com/zndiuS4fAL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 1, 2025

Благодаря хет-трику Усмана Дембеле и дублю от Гонсалу Рамуша "Пари Сен-Жермен" одержал восьмую победу над "Брестом" подряд на выезде в чемпионате. Команда Луиса Энрике набирает очередные три балла и отрывается от ближайших преследователей в Лиге 1 на 13 очков. Тем временем "пираты", пока что, остаются на 8-м месте в турнирной таблице.

Лига 1. 20-й тур

Стадион: "Стад Франсис Ле Бле" (Брест)

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

"Брест" — "ПСЖ" 2:5

Голы: Дель Кастильо (50), Ажорк (71) — Дембеле (29, 57, 62), Рамуш (89, 90+7)

"Брест": Бизот — Зогбе, Ндиайе, Шардонне, Лала — Февр, (Салах, 88) Ле-Мелу (Фернандеш, 77), Камара (Маньетти, 77) — Сима (Бальде, 70), Ажорк, Дель Кастильо (Думбия, 70)

"ПСЖ": Доннарумма — Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими — Витинья, Руис, Ли Кан Ин (Маюлу, 81) — Кварацхелия (Дуэ, 58), Дембеле (Рамуш, 67), Барколя (Л. Эрнандес, 67)

Предупреждения: Сима (36)