Интрига сохранялась практически до конца основного времени. Брест – ПСЖ 2:5. Обзор матча

Хозяева сравнивали счет и уменьшали отставание до минимума на встрече, но в конце "принцы" все же дожали соперника. "Красно-белые" создали столько опасных моментов, как и гости из столицы (удары 14-14, в створ 7-7), но их качество и реализация существенно отличались.

Бретонцы остаются на восьмой строчке (28 очков). 7 февраля команда посетит "Нант". Парижский коллектив продолжает возглавлять таблицу (50 баллов). Впереди домашний поединок с "Монако".

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Смотрите обзор матча 20 тура чемпионата Франции

Брест. Стад Франсис-Ле Бле

Брест – ПСЖ 2:5

Голы: Дель Кастильо, 50, Ажорк, 71 – Дембеле, 29, 57, 62, Рамуш, 89, 90+7