  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Интрига сохранялась практически до конца основного времени. Брест – ПСЖ 2:5. Обзор матча
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интрига сохранялась практически до конца основного времени. Брест – ПСЖ 2:5. Обзор матча

Франция

Пираты могли зацепиться за ничью

Интрига сохранялась практически до конца основного времени. Брест – ПСЖ 2:5. Обзор матча

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Новина українською

Хозяева сравнивали счет и уменьшали отставание до минимума на встрече, но в конце "принцы" все же дожали соперника. "Красно-белые" создали столько опасных моментов, как и гости из столицы (удары 14-14, в створ 7-7), но их качество и реализация существенно отличались.

Бретонцы остаются на восьмой строчке (28 очков). 7 февраля команда посетит "Нант". Парижский коллектив продолжает возглавлять таблицу (50 баллов). Впереди домашний поединок с "Монако".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 20 тура чемпионата Франции

Брест. Стад Франсис-Ле Бле

Брест – ПСЖ 2:5

Голы: Дель Кастильо, 50, Ажорк, 71 – Дембеле, 29, 57, 62, Рамуш, 89, 90+7

По теме
yellow-arrow
Лига 1. Брест - ПСЖ 2:5. Очередной хет-трик Дембеле приносит победу парижанам
yellow-arrow
Брест - ПСЖ. Анонс и прогноз матча 20-го тура Лиги 1 на 01.02.25
yellow-arrow
Марсель за 19 млн евро подписал форварда Ренна за 19 млн евро
Брест “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости