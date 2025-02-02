Лига 1. Хет-трик Мики Бирета за 8 минут и волевая победа Лилля

Лига 1. 20-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Осер 4:2

Голы: Керер 35, Бирет 57, 63, 65 – Диоманде 38, Жубал 45+7 (п)

Монако: Маецки – Мависса (Кайо Энрике, 46), Салису, Керер, Вандерсон (Диатта, 62) – Закария, Камара (Магасса, 46) – Головин (Эмболо, 46), Минамино (Бен-Сегир, 87), Аклиуш – Бирет

Осер: Леон – Менса (Оппегор, 88), Акпа (Айе, 76), Жубал, Диоманде, Жоли (Хувер, 75) – Траоре, Массенго (Онаиву, 76), Овусу, Перрен – Синайоко (Диуссе, 76)

"Монако" и "Лилль" в домашних матчах справились с новичками Лиги 1, "Осером" и "Сент-Этьеном" соответственно. Правда, обошлось не без приключений. Оба фаворита проигрывали по ходу первого тайма и сумели перевернуть игру во второй половине благодаря своим новым героям.

"Монако" здорово начал свой матч, но неожиданно растерял перевес в концовке тайма. Стартовали с опасного момента Мависса, созданного Биретом, и читерского гола Тило Керера с углового, 5-го за сезон для немца. И 7-го для его команды с корнеров в Лиге 1 (1-е место). Впрочем, не успели отпраздновать, как из-под Керера коллега ЦЗ Диоманде зарядил в ближнюю девятку и сравнял. "Осер" еще и надавил в компенсированное, и заработал пенальти – Жубал заработал фол, Жубал забил.

Впрочем, после перерыва мы увидели совсем другой футбол. Эмболо вышел вместо россиянина в перерыве, и помог Мике Бирету перевернуть игру с ног на голову. Дуэт со швейцарцем явно пошел на пользу новичку "монегасков", который за 8 минут оформил хет-трик всего в третьем своем матче в Лиге 1. Сначала открылся на линии офсайда и после паса Эмболо сравнял. Затем очень тонко в одно касание уложил мяч в угол после кросса Кайо Энрике. А напоследок добил в пустые ворота после того, как Эмболо потерял равновесие перед вратарем.

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Сент-Этьен 4:1



Голы: Дэвид 32 (п), Сахрауи 63, 78, Гудмундссон 72 – Давиташвили 6 (п)

Удаление: Батубинсика 48

Лилль: Шевалье – Гудмундссон (Баккер, 77), Алессандро, Диаките, Манди (Менье, 46) – Андре Гомеш, Мукау – Харальдссон (Лашааб, 84), Гомес (Сахрауи, 46), Кабелла (Мбаппе, 64) – Дэвид

Сент-Этьен: Ларсоннер – Петро (Корню, 73), Наде, Батубинсика, Аппиа – Мутон (Масон, 73), Эква, Бушуари – Давиташвили (Н´Гессан, 87), Стассен (Абдельхамид, 51), Кардона (Боачи, 46)

"Лилль" не с той ноги начал игру с "Сент-Этьеном" после того, как Кабелла привез пенальти на 6-й минуте, реализованный Давиташвили (сам и заработал). Впрочем, Дэвид до перерыва ответил тем же – сам поймал фол, и паненкой забил. Второй тайм провалили уже гости, а Дэвид снова сказал свое веское слово при поддержке Харальдссона. Исландец начал с того, что отобрал мяч на чужой половине и после стенки с Дэвидом вырывался 1 на 1, но ценой фола последней надежды его снес Батубинсика.

Еще один важный герой вечера – Осаме Сахрауи. Марокканец вышел сразу после перерыва и за тайм забил больше, чем за весь сезон до того. Харальдссон разогнал контратаку, в которой Дэвид выкатил Сахрауи на пустые. А затем Сахрауи изящно разобрался с защитниками и отправил мяч в нижний угол после паса Баккера, едва появившегося на поле. Между ними была сочная банка Гудмундссона под перекладину с острого угла, а ассистировал, конечно же, Харальдссон.