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Марсель - Лион. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
Марсель - Лион: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.02.25 ⋊ Лига 1 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 20-го тура Лиги 1 между собой встретятся "Марсель" и "Лион" в дерби "Олимпиков".
В одном из самых огненных дерби Франции сойдутся бывшие наставники донецкого "Шахтера" — Роберто Де Дзерби, возглавляющий "Марсель", и Паулу Фонсека, который недавно стал новым главным тренером "Лиона". Битва "Олимпиков" с привкусом украинского футбола станет центральным поединком в Лиге 1 в 20-м туре и одной из самых громких вывесок в Европе на этой неделе. Ожидания от этого матча могут быть абсолютно разными, но скучно точно не будет!
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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в это воскресенье, 2-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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