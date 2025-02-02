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Марсель - Лион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Франция

Марсель - Лион: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.02.25 ⋊ Лига 1 на UA-Футбол

Марсель - Лион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 20-го тура Лиги 1 между собой встретятся "Марсель" и "Лион" в дерби "Олимпиков".

В одном из самых огненных дерби Франции сойдутся бывшие наставники донецкого "Шахтера" — Роберто Де Дзерби, возглавляющий "Марсель", и Паулу Фонсека, который недавно стал новым главным тренером "Лиона". Битва "Олимпиков" с привкусом украинского футбола станет центральным поединком в Лиге 1 в 20-м туре и одной из самых громких вывесок в Европе на этой неделе. Ожидания от этого матча могут быть абсолютно разными, но скучно точно не будет!

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Лига 1. 20-й тур
2 февраля. 21:45. Марсель. "Велодром"
"Марсель" — "Лион"
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу "Марсель" - "Ліон"
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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