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Конкурент для украинца. Страсбург подписал левого защитника из середняка АПЛ
Пока в аренду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Страсбург" подписал левого защитника из середняка АПЛ.
Клуб объявил, что аргентинский защитник Валентин Барко проведёт полугодичную аренду с правом выкупа. Заметим, что во французской команде на этой же позиции играет Эдуард Соболь.
Первую часть сезона Барко провёл в "Севилье", в которой сыграл 9 матчей и сделал одну голевую передачу.
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Валентин Барко присоединился к "Брайтону" в январе 2024 года за 9,15 млн евро из "Бока Хуниорс". За английский клуб он сыграл 7 матчей, в которых получил одну жёлтую карточку.
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