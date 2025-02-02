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Девятое место против 16-го. Выйдет ли Соболь на матч с Ренном?

Франция

Матч начнётся в 18:15 по киевскому времени

Девятое место против 16-го. Выйдет ли Соболь на матч с Ренном?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Лиге 1 "Страсбург" едет в гости к "Ренну".

Эдуард Соболь остался на скамейке запасных.

Украинский защитник сыграл в 4-х матчах Лиги 1, выходя с замены. Так Соболь играл против "Гавра" 30 минут. Против "Осера", "Тулузы" и "Нанта" защитинк сыграл меньше 10-ти минут.

Прошлый матч против "Лилля" Эдуард Соболь пропускал из-за перебора жёлтых карточек.

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До матча "Страсбург" занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 27 баллов. "Ренн" - 16-й с 17-ю баллами.

Поединок начнётся в 18:15 по киевскому времени.

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Эдуард Соболь Ренн Страсбур
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Источник:
Strasbourg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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