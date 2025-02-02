Лига 1. Ренн Бейе дебютирует с победы, осечка Ниццы и бой аутсайдеров 10 на 10

"Ницца" не сумела вовремя закрыть матч с "Тулузой", отдав место в 4-ке "Лиллю". Команда Франка Эса рано повела после гола Лаборда с пенальти. У того же Гаэтана был шанс забить второй после передачи Гессана, но Рест взял удар. После перерыва была осторожная игра, и "орлята" могли удвоить разве что после полумоментов – дважды на корнерах. Но этого не сделали, после чего "Тулуза" со стандарта в концовке сравняла.

Также в самой концовке была решена судьба встречи на "Роазон Парк". "Ренн" дебютировал при Хабибе Бейе, третьем коуче за сезон. Гости из "Страсбура" привычно гасили игру высоким прессингом, а идентичные схемы 3-4-2-1 упрощали приезжей команде давление. И именно гости были острее в этой крайне сухой игре. Эмега имел по одному очевидному шансу в каждом из таймов с передач взятых у "Челси" Морейры и Андрея Сантоса. Но Эмега дважды промахнулся по воротам, а "Ренн" на предпоследней минуте украл 3 очка после неочевидного удара Людовика Бласа после корнера.

Пока "Ренн" 4 тура кряду проигрывал, "Нант" 4 раза подряд брал ничьи, благодаря чему обогнал "красно-черных", которые теперь ближе всех к зоне вылета с 20 очками. А у "канареек" 21, ведь они в гостях сегодня перестреляли "Реймс". Команда Антуана Комбуаре закончила первый тайм глупым автоголом Кастеллетто, но Матис Аблин перечеркнул эту неудачу. Забил в первом тайме, ассистировал Мохамеду во втором, а заслуженно забрал награду лучшему игроку встречи.

Наконец "Анже" и "Гавр" выдали комичный бой. Конкуренты за выживание обменялись удалениями в дебюте встречи. У "Анже" Рао-Лисоа получил красную за фол сзади, у гостей Санганте вылетая за пределы поля шипами попал в голову соперника. Удаления весьма странные, вопросов к арбитру полно, но хотя бы никто не получил решающего перевеса на ровном месте.

Комедия на этом не закончилась. Кока не забил с полуметра в пустые с прострела Жужу, а затем уже Кехта вывел его 1 на 1, но 99-й номер "Гавра" снова не забил. Айю вышел на второй тайм, и показал севшему Кока, как надо реализовывать шансы. В падении достал тяжелый кросс и уложил в дальний угол на 73-й. "Гавр" шел к заслуженной победой, но "Анже" воспользовался пожаром в чужой штрафной и на последней минуте матча Анен урвал ничью.

Лига 1. 20-й тур



Тулуза, Муниципальный стадион

Тулуза – Ницца 1:1

Голы: Маккензи 85 – Лаборд 18 (п)

Тулуза: Рест, Суасо, Акдаг (Зайц, 61), Маккензи, Гбоо (Бабика, 61), Абухляль, Канво (Зулиани, 82), Каманси (Мессали, 66), Деннум, Кассерес, Магри (Кинг, 61).

Ницца: Булка, Бар, Данте, Ндайшиме, Чо (Мукоко, 90), Гессан (Диоп, 67), Абди (Бомбито, 67), Сантамария, Будауи, Клосс (Менди, 89), Лаборд (Буанани, 81).

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Страсбур 1:0

Гол: Блас 89

Ренн: Самба, Брассье (Файе, 66), Ву, Хатебур, Трюффер, Сиссе (Ахамада, 55), Джеймс, Ассиньон, Блас, Калимуэндо (Гомес, 90+2), Фурухаси (Меите, 66)

Страсбур: Петрович, Дукуре, Омобамиделе, Сарр, Сантос, Диарра, Диегу Морейра, Дуэ, Лемарешаль (Мара, 81), Уаттара (Себас, 81), Эмега

Анже, Стад Раймон Копа

Анже – Гавр 1:1

Голы: Анен 90 – Андре Айю 73

Удаления: Рао-Лисоа 10 – Санганте 16

Реймс, Огюст Делон

Реймс – Нант 1:2

Голы: Кастеллетто 45+1 (аг) – Аблин 42, Мохамед 70