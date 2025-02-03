Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лион отклонил предложение от немецкого топ-клуба по своей главной звезде
Руководство команды хочет удержать воспитанника любой ценой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Лион" отклонил стартовое предложение от немецкого топ-клуба по своей главной звезде.
Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, руководство "Лиона" отклонило официальное предложение от дортмундской "Боруссии" по Райану Шерки в размере 22,5 миллионов евро. Отмечается, что "шмели" не теряют надежду и все еще настаивают на трансфере 21-летнего атакующего полузащитника, но "ткачи" не хотят отпускать своего футболиста.
Ранее сообщалось о том, что "Лион" имеет устную договоренность с Райаном Шерки относительно его возможной продажи.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Райан Шерки забил 5 голов и отдал 9 ассистов в 26 матчах на клубном уровне. По версии авторитетного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
Популярное сейчас
- В Александрии рассказали, от какого клуба поступал официальный запрос по Калюжному
- Триумф Арсенала над Ман Сити, Довбик без голевых действий, Динамо отпускает центрбека в Испанию. Главные новости за 2 февраля
- "А наблюдая за их игрой, этого и не скажешь": британский журналист – о тандеме Забарный-Хейсен
- Официально: Лион назначил экс-наставника Шахтера новым главным тренером команды
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса