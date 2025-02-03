Лион отклонил предложение от немецкого топ-клуба по своей главной звезде

Французский "Лион" отклонил стартовое предложение от немецкого топ-клуба по своей главной звезде.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, руководство "Лиона" отклонило официальное предложение от дортмундской "Боруссии" по Райану Шерки в размере 22,5 миллионов евро. Отмечается, что "шмели" не теряют надежду и все еще настаивают на трансфере 21-летнего атакующего полузащитника, но "ткачи" не хотят отпускать своего футболиста.

Ранее сообщалось о том, что "Лион" имеет устную договоренность с Райаном Шерки относительно его возможной продажи.

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В этом сезоне Райан Шерки забил 5 голов и отдал 9 ассистов в 26 матчах на клубном уровне. По версии авторитетного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.