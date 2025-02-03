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Официально: Ренн возвращает во Францию перспективного защитника
Воспитанник академии "Тулузы" возвращается в Лигу 1
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ренн" объявил о подписании французского центрального защитниками "Штутгарта" Антони Руо. Игрок подписал контракт до 2029 года.
Сумма трансфера составляет 15 миллионов евро включая бонусы.
В этом сезоне Антони отыграл 28 матчей за "Штутгарт" во всех турнирах, забив один гол.
Nouvel atout en défense ????— Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 3, 2025
Formé à Toulouse où il s’était imposé en Ligue 1 avant de découvrir la Bundesliga avec réussite, Anthony Rouault rejoint le SRFC. ????️ #DegemerMatAnthony
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