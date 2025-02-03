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Официально: Ренн возвращает во Францию перспективного защитника

Франция

Воспитанник академии "Тулузы" возвращается в Лигу 1

Официально: Ренн возвращает во Францию перспективного защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ренн" объявил о подписании французского центрального защитниками "Штутгарта" Антони Руо. Игрок подписал контракт до 2029 года.

Сумма трансфера составляет 15 миллионов евро включая бонусы.

В этом сезоне Антони отыграл 28 матчей за "Штутгарт" во всех турнирах, забив один гол.

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