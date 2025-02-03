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Де Дзерби обыграл Фонсеку. Марсель - Лион 3:2. Видео голов и обзор матча

Франция
Обновлено

Битва экс-горняков во Франции

Де Дзерби обыграл Фонсеку. Марсель - Лион 3:2. Видео голов и обзор матча

Christophe Simon / AFP

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Марсель" одержал волевую победу у "Лиона" в игре 20-го тура чемпионата Франции.

Дважды отыгрываясь по ходу встречи, коллектив Роберто Де Дзерби вырвал три очка на 85-й минуте благодаря голу Сан-Сенса.

Стоит отметить, что это был дебютный поединок Паулу Фонсеки на тренерском мостике "Лиона".

Лига 1. 20-й тур

Стадион: "Велодром" (Марсель)

"Марсель" — "Лион" 3:2

Голы: Гринвуд (61), Рабьо (64), Луис Энрике (85) — Толиссо (53), Ляказетт (72, пен.)

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