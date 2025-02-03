Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби обыграл Фонсеку. Марсель - Лион 3:2. Видео голов и обзор матча
Битва экс-горняков во Франции
Christophe Simon / AFP
"Марсель" одержал волевую победу у "Лиона" в игре 20-го тура чемпионата Франции.
Дважды отыгрываясь по ходу встречи, коллектив Роберто Де Дзерби вырвал три очка на 85-й минуте благодаря голу Сан-Сенса.
Стоит отметить, что это был дебютный поединок Паулу Фонсеки на тренерском мостике "Лиона".
Лига 1. 20-й тур
Стадион: "Велодром" (Марсель)
"Марсель" — "Лион" 3:2
Голы: Гринвуд (61), Рабьо (64), Луис Энрике (85) — Толиссо (53), Ляказетт (72, пен.)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В Александрии рассказали, от какого клуба поступал официальный запрос по Калюжному
- Динамо не просто будет подписать футболиста Зиры. Клуб уже отказал 5 потенциальным покупателям, – инсайдер
- Триумф Арсенала над Ман Сити, Довбик без голевых действий, Динамо отпускает центрбека в Испанию. Главные новости за 2 февраля
- Марсель Де Дзерби предлагал 8-8,5 млн евро за Матвиенко
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000