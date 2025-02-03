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Владелец Лиона прокомментировал возможный уход Райана Шерки зимой

Франция

Бизнесмен сделал важное заявление

Владелец Лиона прокомментировал возможный уход Райана Шерки зимой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Владелец французского "Лиона" Джон Текстор лично заявил, что Райан Шерки не покинет клуб в конце зимнего трансферного окна, несмотря на возможные слухи, которые связывали его с продажей в "Боруссию Дортмунд".

"Мы отклонили предложение от дортмундской "Боруссии", потому что мы не намерены вести переговоры ни с ними, ни с любым другим клубом относительно продажи Райана Шерки", — сказал Текстор в эксклюзивном комментарии для Романо.

Напомним, что "ткачи" получили предложение в 22,5 миллиона евро от "шмелей", но оно было мгновенно отклонено.

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Также добавим, что в текущем сезоне Райан Шерки забил 5 голов и отдал 9 ассистов в 26 матчах на клубном уровне. По версии авторитетного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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Боруссия (Дортмунд) Лион Джон Текстор Райан Шерки
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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