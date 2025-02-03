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Монако арендовал опорника Бешикташа

Франция

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Монако арендовал опорника Бешикташа

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Монако" объявил о подписании контракта аренды с ливийским опорным полузащитником Али Эль-Мусрати из "Бешикташа".

Футболист будет играть за "Монако" до конца текущего сезона. А также в соглашении прописана опция выкупа игрока.

Как пишут СМИ, "Бешикташ" получит 1 миллион евро за аренду игрока. А сумма выкупа составит около 10 миллионов евро.

Эль-Мусрати в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 2 гола.

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