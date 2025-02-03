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Марсель договорился об аренде опорника Милана
Но официально пока не подтверждено
Фото: Football365
27-летний алжирский опорный полузащитник "Милана" Исмаэль Беннасер переходит в "Марсель" на правах аренды. Об этом сообщил Фабрицио Романо.
Оба клуба уже достигли полного согласия по условиям трансфера. "Милан" получит 1 миллион евро за аренду игрока. А также в контракт включена не обязательная опция выкупа Беннасера за 12 миллионов евро.
Исмаэль в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых забил 1 результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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