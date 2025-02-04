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Претендент на титул Лиги 1 арендовал хавбека Милана

Франция
Обновлено

Об этом говорится на сайте клуба

Претендент на титул Лиги 1 арендовал хавбека Милана

Фото з вільних джерел

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Французский "Марсель" арендовал полузащитника "Милана" до конца текущего сезона.

На официальном сайте "провансальцев" сообщается, что 27-летний Исмаэль Беннасер присоединился к клубу на правах аренды до конца сезона 2024/25 с опцией выкупа.

Согласно информации от Фабрицио Романо, итальянский клуб получит 1 миллион евро за аренду игрока. В случае, если будет активировано право выкупа игрока, они могут заработать до 15 миллионов, включая бонусы.

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Напомним, что Исмаэль Беннасер выступал за "Милан" с лета 2019 года, проведя 178 матчей за основную команду «россонери», в которых ему удалось забить 8 голов и отдать 12 ассистов.

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Марсель Милан Исмаэль Беннасер
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Источник:
Olympique Marseille
Опубликовал: Андрей Журба
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