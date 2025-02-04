Марсель подписал защитника сборной Боснии и Герцеговины

Французский "Марсель" подписал универсального защитника сборной Боснии и Герцеговины.

Сообщается, что 22-летний Амар Дедич присоединился к "провансальцам" из австрийского "Зальцбурга" на правах аренды до конца текущего сезона с опцией выкупа по достижению определенных условий.

Bienvenue à Marseille ???????????????? ✍️????⚪️ pic.twitter.com/ClFfF3yWLf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 3, 2025

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что "Марсель" заплатит "Зальцбургу" полтора миллиона евро за аренду. Опция выкупа в размере 10 миллионов будет активирована автоматически, если он сыграет более половины матчей.

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В этом сезоне Амар Дедич провел 25 игр на клубном уровне, отметившись 6 результативными передачами. Босниец уже успел дебютировать за сборную своей страны, проведя 16 игр на международном уровне.