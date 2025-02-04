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Марсель подписал защитника сборной Боснии и Герцеговины

Франция

Универсальный игрок проведет вторую половину сезона в новом клубе

Марсель подписал защитника сборной Боснии и Герцеговины

Фото - Сайт Марселя - www.om.fr

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Французский "Марсель" подписал универсального защитника сборной Боснии и Герцеговины.

Сообщается, что 22-летний Амар Дедич присоединился к "провансальцам" из австрийского "Зальцбурга" на правах аренды до конца текущего сезона с опцией выкупа по достижению определенных условий.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что "Марсель" заплатит "Зальцбургу" полтора миллиона евро за аренду. Опция выкупа в размере 10 миллионов будет активирована автоматически, если он сыграет более половины матчей.

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В этом сезоне Амар Дедич провел 25 игр на клубном уровне, отметившись 6 результативными передачами. Босниец уже успел дебютировать за сборную своей страны, проведя 16 игр на международном уровне.

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Источник:
Olympique Marseille
Опубликовал: Андрей Журба
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