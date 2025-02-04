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Один из аутсайдеров Лиги 1 арендовал полузащитника Марселя

Франция

Клуб будет иметь опцию выкупа игрока

Один из аутсайдеров Лиги 1 арендовал полузащитника Марселя

Фото - Сайт Ренна - www.staderennais.com

Новина українською

Один из аутсайдеров чемпионата Франции арендовал полузащитника "Марселя" до конца текущего сезона.

На официальном сайте "Ренна" сообщается о том, что к их команде присоединился 22-летний Исмаэль Коне, который может стать полноценным игроком "красно-черных" летом за 14 миллионов евро, если они согласятся активировать опцию выкупа футболиста. За полугодовую аренду "провансальцы" получат около одного миллиона евро.

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В этом сезоне канадец провел 9 игр за "Марсель" во всех турнирах. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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Ренн Марсель
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Источник:
Stade Rennais FC
Опубликовал: Андрей Журба
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