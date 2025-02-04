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Один из аутсайдеров Лиги 1 арендовал полузащитника Марселя
Клуб будет иметь опцию выкупа игрока
Фото - Сайт Ренна - www.staderennais.com
Один из аутсайдеров чемпионата Франции арендовал полузащитника "Марселя" до конца текущего сезона.
На официальном сайте "Ренна" сообщается о том, что к их команде присоединился 22-летний Исмаэль Коне, который может стать полноценным игроком "красно-черных" летом за 14 миллионов евро, если они согласятся активировать опцию выкупа футболиста. За полугодовую аренду "провансальцы" получат около одного миллиона евро.
???????? 26 sélections avec le Canada— Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 4, 2025
???? Lancé à Montréal
???? Révélé à Watford
Renfort au milieu de terrain, Ismaël Koné est prêté par l'Olympique de Marseille. ????
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В этом сезоне канадец провел 9 игр за "Марсель" во всех турнирах. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
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