Один из аутсайдеров Лиги 1 арендовал полузащитника Марселя

Один из аутсайдеров чемпионата Франции арендовал полузащитника "Марселя" до конца текущего сезона.

На официальном сайте "Ренна" сообщается о том, что к их команде присоединился 22-летний Исмаэль Коне, который может стать полноценным игроком "красно-черных" летом за 14 миллионов евро, если они согласятся активировать опцию выкупа футболиста. За полугодовую аренду "провансальцы" получат около одного миллиона евро.

???????? 26 sélections avec le Canada

???? Lancé à Montréal

???? Révélé à Watford



Renfort au milieu de terrain, Ismaël Koné est prêté par l'Olympique de Marseille. ???? — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 4, 2025

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В этом сезоне канадец провел 9 игр за "Марсель" во всех турнирах. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.